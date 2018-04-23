Советник Путина по интернету объяснил появление Сталина в кабинете

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью изданию The Insider объяснил, откуда в его кабинете портрет Иосифа Сталина.

«Мне всегда любопытно смотреть на реакцию людей. Сталин на столе действительно стоит — это открытка, я ее решил оставить, потому что это такой манипулятивный инструмент. Сидишь смотришь, как люди реагируют на это», — рассказал Клименко.

Кадр, на котором виден портрет Сталина, появился в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1». В интервью советник президента посетовал, что основатель Telegram Павел Дуров сознательно не сотрудничает с государством.

Скриншот со Сталиным на заднем плане разместил Twitter-аккаунт «Мuд Роисси». Публикация набрала более тысячи лайков. В комментариях пользователи обратили внимание на развешанные по стенам кабинета купюры в рамках и статуэтки с изображением символов евро и доллара.

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