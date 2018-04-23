В Туле открыли индустриальный кластер «Октава»

Открытие первой очереди творческого индустриального кластера «Октава» состоялось 23 апреля в Туле, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

На его территории расположены уникальный Музей станка, Высшая техническая школа и офисы инновационных стартапов.

Кластер создан на базе действующего модернизируемого завода «Октава». В настоящее время производственный процесс уже не требует больших площадей, как в XX веке. Высвободившееся пространство промышленной территории преобразовали в культурно-образовательный и туристический центр. При этом было сохранено уникальное тульское производство. Индустриальный кластер — совместный проект госкорпорации «Ростех», правительства Тульской области и частного инвестора Михаила Шелкова. Проект представляет собой современную площадку для профориентации молодежи, офисное пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий. Это первый проект такого рода за пределами Москвы.

Кластер будет способствовать созданию современной и комфортной городской среды, снижению оттока молодежи из города.

Располагаясь в самом сердце Тулы, «Октава» станет местом созидательного досуга и творчества, центром притяжения для туляков и гостей города. Соглашение о его создании было подписано в 2016 году на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

