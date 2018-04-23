Американку оштрафовали на 500 долларов за яблоко

Жительницу США оштрафовали за незадекларированное яблоко при возвращении домой из отпуска. Об этом сообщил новостной портал UPI.

Кристал Тэдлок (Crystal Tadlock) из штата Колорадо летела из Парижа в Денвер самолетом компании Delta. Когда на борту раздали обед в коробках, она взяла из него яблоко и положила его в сумку, чтобы съесть попозже. Однако во время прохождения таможни, ей заявили, что она нарушила правила ввоза багажа, не задекларировав яблоко.

«Таможенник спросил меня, не дорого ли мне обошелся отпуск во Франции. Я, ничего не понимая, сказала "да", и он заявил, что поездка станет еще дороже, так как я оштрафована за нарушение правил таможни», — рассказала Тэдлок. Ей пришлось заплатить 500 долларов (около 30,6 тысяч рублей).

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Американка отметила, что представителям авиакомпании стоило обратить внимание пассажиров на то, что яблоко необходимо было съесть до пересечения границ США. «Очень неприятно, что человеку приходится пройти через такое: ко мне отнеслись как к преступнице из-за какого-то фрукта!» — возмутилась она.

Представитель авиакомпании Delta заявил, что еда «выдается для того, чтобы пассажиры съели ее в самолете», а также отметил, что приветствует строгое соблюдение таможенных законов.

Согласно таможенным законам США, абсолютно все продукты питания необходимо декларировать. За нарушение полагается штраф размером до десяти тысяч долларов.

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