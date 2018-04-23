В ЯМЭФ-2018 приняло участие более трех тысяч человек

В IV Ялтинском международном экономическом форуме приняло участие 3,1 тысячи человек, из них 612 иностранных участников из 71 страны мира, в том числе Великобритании, Польши, Украины, Франции, Италии, Чехии, Ливана, США и других стран. Об этом сообщили «Ленте.ру» в фонде «Крымконгресс» — организаторе мероприятия.

В фонде отметили, что почетными гостями форума стали делегации Австрии и Германии: более 100 бизнесменов, общественных деятелей, экспертов и политиков, включая депутатов Бундестага ФРГ. Кроме того, впервые в форуме приняли участие делегации из Бельгии, Исландии, Мексики, Иордании и более чем 20 стран Африканского союза. Его представляли порядка 50 человек, включая 25 парламентариев, лидеров политических партий, высокопоставленных чиновников, известных экспертов и предпринимателей из Мали, Нигера, Лесото, Зимбабве, Марокко, Демократической Республики Конго, Сенегала, ЮАР, Бенина, Чада, Республики Конго, Уганды и других стран африканского континента.

В рамках ЯМЭФ-2018, прошло 67 мероприятий из них 46 деловых секций и 3 пленарных заседания «Будущее глазами молодежи», «Будущее России» и «Будущее мира». В рамках тематических сессий участники обсудили перспективы развития туризма, строительства, виноделия, свободных экономических зон и территорий опережающего развития, криптовалют и блокчейн-технологий, международного и межрегионального сотрудничества, механизмов противодействия fake news, вопросы экологии и качества жизни, будущей экономической политики России, цифровой безопасности, доступности финансовых услуг для бизнеса.

Традиционно значительная часть программы была посвящена вопросам развития крымского региона. Участники обсудили Стратегию развития Крыма 2030 года, рассмотрели возможности внедрения Крымского стандарта, варианты развития бренда полуострова и интеграции региона в глобальную торговлю.

По итогам IV ЯМЭФ было подписано 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 миллиарда рублей.

ЯМЭФ организован фондом «Крымконгресс» и правительством республики Крым при поддержке администрации президента РФ.