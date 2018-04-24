Кремль отреагировал на смену власти в Армении

Ситуацию в Армении неуместно сравнивать с государственным переворотом на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 24 апреля.

«Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно же, еще предстоит анализировать ситуацию, и еще раз повторяю: мы очень внимательно за ней наблюдаем. Но сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно», — сказал Песков.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, являются ли события в Армении государственным переворотом притом, что аналогичные события на Украине происходили также «под давлением улицы». Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что ситуация в Армении «не идет по пути дестабилизации».

«Вчера мы уже говорили, что все, что происходит в Ереване, — это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Это очень ценный партнер для нас, с которым нас связывают очень обширные связи — и экономические, и в области культуры и так далее. Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок», — добавил он.

23 апреля на фоне массовых акций протеста премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, в тот же день она была принята президентом Арменом Саркисяном. Уличные демонстрации начались в Ереване 13 апреля из-за назначения Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2017 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.

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