Найдено средство против неизлечимого рака

Ученые японского Института физико-химических исследований RIKEN обнаружили, что химическое соединение на основе витамина А предотвращает рецидив гепатоцеллюлярной карциномы — наиболее распространенной и агрессивной формы рака печени, которая часто становится неизлечимой. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты обнаружили, что ациклический ретиноид уменьшает в клетках печени экспрессию гена MYCN, который способствует развитию опухолей и связан с неблагоприятным прогнозом. Как показали результаты исследований, подавление активности MYCN в раковых клетках действительно уменьшает скорость деления клеток, тормозит рост злокачественной ткани и увеличивает число погибающих клеток.

Ученые взяли биопсию тканей печени у больных раком пациентов, которые принимали высокие дозы ациклического ретиноида (600 миллиграмм в сутки) после хирургической операции. Оказалось, что препарат уменьшал количество стволовых клеток печени, в которых, кроме синтеза MYCN, вырабатывается также молекула адгезии эпителиальных клеток (EpCAM). EpCAM играет важную роль в канцерогенезе и образовании метастаз.

Исследователи приступили к клиническим испытаниям ациклического ретиноида с участием людей, чтобы доказать эффективность препарата.

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