Глава армянского МИД приехал в Москву на фоне протестов

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян прибыл в Москву, у него запланированы встречи с представителями российской власти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Глава МИД Армении прибыл в Москву накануне вечером. На сегодня запланирован ряд его встреч с российскими официальными лицами», — уточнил собеседник агентства.

Материалы по теме Теперь заживут Армяне прогнали Саргсяна. Празднует вся страна

По его словам, переговоры будут касаться внутриполитического кризиса в Армении и российско-армянских союзнических отношений.

25 апреля лидер протестного движения, руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что оппозиция требует «полной и безоговорочной капитуляции» правящей в стране Республиканской партии. 24 апреля он сообщил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.

Саргсян, с 2008 по 2018 год занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!