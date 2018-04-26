Узбеков заинтересовала девственность школьниц

Учащихся в школах узбекского Андижана девушек начали массово проверять на девственность. Об этом со ссылкой на директора одного из учебных заведений города сообщает «Радио Озодлик» (местная редакция «Радио Свобода»).

Он рассказал, что по школам ходят врачи из ближайших поликлиник и делают всем ученицам УЗИ. Процедуру оказывают за деньги — три тысячи узбекских сумов (23 рубля).

Поводом к этому послужило обращение 13-летней девочки к врачам, которые обнаружили, что она находится на 18-й неделе беременности. Оказалось, что ее изнасиловал ее 60-летний дядя — муж сестры матери, которая находится на заработках в России.

Насильник находится в статусе подозреваемого, против него возбуждено уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса Узбекистана («Изнасилование»). Мужчине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

В ноябре прошлого года сообщалось, что учениц старших классов средних школ и студенток колледжей Узбекистана начали массово отправлять на осмотр к гинекологам. Сотрудник администрации Самаркандской области отмечал, что медосмотры проводятся «в целях предотвращения случаев суицида среди девушек, которые, потеряв девственность или забеременев, решают покончить с собой, чтобы избежать позора». В ходе осмотров были выявлены десятки беременных. Девушки жаловались на принудительный характер мероприятия.

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