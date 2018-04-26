Тренер дал хоккеисту несколько секунд на интервью и вытащил на лед

Нападающий «Салавата Юлаева» Амир Хабибуллин во время суперфинала детского турнира «Кубок Газпром нефти» дал интервью, которое продлилось несколько секунд. Видеозапись появилась во «ВКонтакте».

В первом периоде игрок сумел открыть счет, после чего отправился на экспресс-интервью. Корреспондент спросила, как ему удалось забросить шайбу, однако сразу после этого тренер уфимской команды за плечи утащил спортсмена и отправил его на площадку.

Суперфинал завершился победой ЦСКА. За минуту до конца матча армейцы проигрывали со счетом 2:4, но сумели забросить две шайбы и выиграть в серии буллитов.

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