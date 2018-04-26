Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд

Сборная России по хоккею проиграла финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Встреча в Хельсинки закончилась со счетом 2:3 по буллитам. В составе сборной Финляндии отличились Юусо Пуустинен (29-я минута), Тони Раяла (47), победный буллит на счету Вели-Матти Савинайнена. У россиян шайбы забросили Станислав Галиев (8) и Александр Барабанов (57).

Это четвертое подряд поражение сборной России без главного тренера Олега Знарка, ушедшего со своего поста 12 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера числится член тренерского штаба Илья Воробьев.

Следующий матч команда России проведет в Стокгольме 28 апреля со шведами.

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