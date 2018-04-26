Тихоокеанские базы США оказались под угрозой затопления

Международная группа ученых выяснила, что повышение уровня моря из-за глобального потепления грозит затопить американские военные базы и поселения, расположенные в Тихом океане, в том числе на Маршалловых Островах. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно Договору о свободной ассоциации, вооруженные силы США имеют право проводить военные действия и операции на суше, воде и в воздушном пространстве Маршалловых Островов. Так, на острове Рой-Намюр, являющемся частью атолла Кваджалейн, находится база с 1250 военнослужащими, которая относится к испытательному полигону Рейгана. Здесь с помощью радарных систем отслеживают вход космических объектов в атмосферу Земли, в том числе вражеских ракет и средств преодоления ПРО. Максимальная высота острова над уровнем моря составляет всего 1,8 метра.

Материалы по теме Всех зальет Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

По оценкам океанологов, скорость роста уровня моря в настоящее время составляет 3,2 миллиметра в год, и Рой-Намюр не будет затоплен, по крайней мере, в этом столетии.

Результаты нового исследования показали, что загрязнение водоносных горизонтов острова морской водой произойдет при повышении уровня моря на 40 сантиметров. С начала 2000-х годов рост составил уже пять-шесть сантиметров, однако попадание соленой воды в источники пресной или полное затопление может произойти еще раньше из-за частых тропических циклонов.

Ученые считают, что критический момент наступит в период 2030-2050 годов, когда наводнения из-за тайфунов станут настолько частыми, что на Рой-Намюр и других островах исчезнет пресная вода. По словам исследователей, возникнет необходимость переселения граждан Маршалловых Островов и военных. Кроме того, будет повреждено дорогостоящее оборудование, например строящаяся в настоящий момент радарная установка Space Fence стоимостью в один миллиард долларов, которая предназначена для отслеживания космического мусора, угрожающего спутникам и астронавтам.

По словам Хильды Хайн, президента Маршалловых Островов, жители Республики не сомневаются в реальности глобального изменения климата, поскольку все чаще затопляются дороги и населенные районы. Правительство строит защитные стены, но эти меры оказываются недостаточными. Ситуация усугубляется тем, что коралловые рифы, которые играют роль природных волнорезов, также разрушаются из-за подкисления и повышения температуры океана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!