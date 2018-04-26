Крымские чиновники купили себе iPhone Х на народные деньги

Чиновники Симферополя провели тендер на покупку iPhone Х и аксессуаров к нему, что обошлось бюджету в 162,8 тысячи рублей. Заявка размещена на сайте госзакупок.

Всего было приобретено два смартфона серебристого цвета с объемом памяти 256 гигабайт за 77,8 тысячи рублей каждый, а также аксессуары к ним — два защитных 3D-стекла и два прозрачных противоударных чехла. В тендерных документах не указано, зачем крымским госслужащим iPhone X и что они собираются с ними делать.

Закупку проводил «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым». В тендере участвовал единственный поставщик — ИП Хмура Игорь Николаевич, который числится владельцем онлайн-магазина i-Store.net, одно из его отделений находится в Севастополе.

24 апреля были уволены два члена крымского правительства. Один из них, заместитель регионального министра ЖКХ, пользовался служебным «Лексусом» для личных нужд, в результате чего бюджету был нанесен урон на 300 тысяч рублей. Вторая чиновница, которая была заместителем председателя одного из госкомитетов, потеряла свой пост из-за конфликта интересов.

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