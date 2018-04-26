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Главу тюменской налоговой службы посадили под домашний арест

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Тамара Зыкова

Центральный районный суд Тюмени отправил под домашний арест начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Тюменской области Тамару Зыкову. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила РИА Новости представитель суда.

Решение было вынесено еще 19 апреля. Мера пресечения избрана на два месяца.

Расследованием уголовного дела в отношении налоговика занимается управление ФСБ по Тюменской области, уточнили изданию «Новый день» в прокуратуре региона, отказавшись сообщить подробности.

По непроверенной пока информации, Тамаре Зыковой инкриминируют мошенничество, хотя изначально сообщалось о взятке в особо крупном размере. И якобы налоговик уже дала признательные показания.

По одной из версий источников в силовых структурах, в 2015 году Зыкова добилась от Антипинского НПЗ выплаты НДС на 600 миллионов рублей. За хорошие результаты работы она якобы получила поощрение от службы в размере 8 миллионов рублей, а через некоторое время вернула НДС заводу.

По другой версии, главу УФНС задержали при получении взятки в 100 миллионов рублей.

Региональное издание отмечает, что бизнес-сообщество Тюмени давно жаловалось на Тамару Зыкову. С ее приходом налогоплательщики начали уходить в соседние регионы. Предприниматели заявляли о беспрецедентном давлении со стороны налоговой службы и непрофессионализме отдельных специалистов.

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