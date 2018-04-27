Белый дом представил доказательства встречи нового госсекретаря с лидером КНДР

Белый дом опубликовал фотографии со встречи нового госсекретаря США Майкла Помпео с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

На кадрах Помпео, занимавший на тот момент должность директора ЦРУ, и Ким пожимают друг другу руки.

Об этой встрече 18 апреля сообщила газета The Wall Street Journal. В ходе бесебы обсуждались предстоящие переговоры северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

17 апреля во время пресс-конференции Трамп отметил, что Вашингтон действительно «контактировал с Северной Кореей на самом высоком уровне».

Первые сообщения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына появились в начале марта. Тогда южнокорейский чиновник передал президенту США послание от лидера КНДР, в котором содержалось в том числе предложение провести совместную встречу. Белый дом приглашение принял.

Майк Помпео был назначен на пост госсекретаря США 26 апреля. Он сменил на посту Рекса Тиллерсона, отправленного в отставку из-за разногласий по вопросам внешней политики президента.

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