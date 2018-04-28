Полицейский послал интимные фото нарушительнице и попал в психбольницу

Дорожный полицейский в американском штате Пенсильвания был вынужден пройти обследование в психиатрической клинике и уйти в отставку после того, как отправил свои обнаженные фотографии нарушительнице ПДД. Об этом сообщает New York Post.

Как пишет издание, офицер полиции Доминик Деджулио (Dominic DeJulio) отправил Мишель Беннингер (Michelle Benninger), которую он оштрафовал за превышение скорости, по меньшей мере шесть снимков, в том числе таких, где он запечатлел себя в возбужденном состоянии.

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По словам пострадавшей, после слушания в суде дела о нарушении правил дорожного движения он, найдя ее номер телефона в материалах дела, сначала поздоровался с ней и узнал, как у нее дела, а затем отправил свои интимные фотографии из раздевалки полицейского участка.

«Какая-нибудь 18-летняя девчонка, может, и испугалась бы, но мне 40, я с таким могу справиться», — сказала Беннингер. Однако в суд на Деджулио она подавать не стала и пожаловалась его начальству.

Деджулио отстранили от работы на пять дней и отправили на психиатрическое обследование. Результаты тестов не сообщаются, известно только, что впоследствии мужчина уволился по собственному желанию. В полицейском управлении прокомментировать отставку Деджулио отказались, отметив при этом, что о его уходе не сожалеют.

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