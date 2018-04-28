НАСА отказалось исследовать Луну наперекор Трампу

НАСА отказалось от проекта лунохода Resource Prospector, который должен был исследовать поверхность спутника Земли, в том числе искать водород, кислород и воду. Об этом пишет The Verge.

Сотрудник Университета Центральной Флориды Фил Метцгер, работавший над луноходом, сказал изданию, что другого аналогичного проекта космическое агентство не предполагает.

По его мнению, отказ от Resource Prospector связан с финансами: изначально миссию готовили в рамках проекта пилотируемых полетов на Луну, а затем передали в департамент научных миссиий. Как считает Метцгер, проект лунохода не совпал с приоритетами департамента.

Отказ от Resource Prospector противоречит распоряжению президента США Дональда Трампа об освоении земного спутника, в том числе о возвращении на него астронавтов, отмечает The Verge. Соответствующую директиву Трамп подписал в конце 2017 года.

Ученые, которые консультируют НАСА в лунных исследованиях, 26 апреля направили главе агентства Джиму Бриденстайну письмо, где попросили его рассмотреть возможность возобновить Resource Prospector. После этого на странице проекта на сайте НАСА опубликовали сообщение, что некоторые элементы миссии будут задействованы в других проектах.

США планируют высадку человека на Луну в 2020-х годах. В 2025 году на орбите спутника должна заработать станция Lunar Orbital Platform — Gateway с четырьмя астронавтами на борту. Они будут изучать разные аспекты высадки на поверхность Луны.

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