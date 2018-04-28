Командир ОМОН создал «дачный спецназ» и пошел под суд

Командир чувашского ОМОНа полковник Александр Велиуллов и его подчиненный командир первой оперативной роты майор Сергей Сергеев были признаны виновными в незаконной эксплуатации своих подчиненных на частных дачах. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

«В 2016 году восемь бойцов ОМОНа по незаконным указаниям фигурантов дела чинили краны на их дачах, монтировали в домах электропроводку, укладывали тротуарную плитку, занимались ремонтными работами и даже собирали яблоки», — говорится в сообщении.

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Один из бойцов, пользовавшийся особым доверием Велиуллова, был отправлен в четырехдневную командировку в Москву, в ходе которой купил и перегнал в Чебоксары Mercedes для своего командира.

«Большинство признанных по делу потерпевшими бойцов ОМОНа в суде изменили данные на следствии показания, сообщив, что действительно бывали на дачах офицеров Велиуллова и Сергеева, но не занимались там принудительным трудом, а, напротив, отдыхали, отмечая различные праздники и семейные события», — указывает издание.

Между тем факт выполнения бойцами ОМОНа незаконных работ на дачах командиров подтвердился рапортами сотрудников ФСБ, а также данными других полицейских, которые называли товарищей «дачным спецназом».

В итоге суд назначил офицерам штрафы: полковнику 60 тысяч рублей, а майору 55 тысяч рублей. Однако затем Велиуллов и Сергеев были освобождены и от этого вида наказаний: в суде посчитали, что осужденным достаточно домашних арестов, под которыми они провели полгода каждый. Тем не менее адвокат Велиуллова Владимир Ласточкин уже заявил, что

обжалует приговор в Верховном суде Чувашии.

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