Полицейский сделал арестантов своими рабами

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела МВД по Курильскому городскому округу, который использовал арестантов как рабов. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет.

Полицейскому вменяется превышение должностных полномочий. По данным СК, 2 апреля он отвез двоих административно арестованных граждан на производственную базу, принадлежащую его семье. Здесь мужчины выполняли различные хозяйственные работы до момента обнаружения их сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.

Следователи устанавливают причастность полицейского к совершению других аналогичных преступлений.

20 октября 2016 года сообщалось о начальнике следственного изолятора №2, расположенного в городе Ирбите Свердловской области, который использовал труд осужденных в личных целях с 2012 по 2015 год. В частности, заключенные работали на земельном участке тюремщика и на объектах, принадлежащих другим лицам.

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