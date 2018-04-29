C лужайки Белого дома пропал посаженный Трампом и Макроном дуб

В США с лужайки Белого дома исчез дуб, посаженный в минувший понедельник президентами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном во время официального визита французского лидера. На пропажу обратили внимание журналисты Daily Mail, подкрепив сообщение снимком, сделанным в воскресенье, 29 апреля.

На месте дерева теперь растет обычная трава, и никаких следов его пребывания не осталось.

Дуб привезен из знаменитого леса Белло во Франции, где в июне 1918 года произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне (битва при Белло Вуд — прим. "Ленты.ру"). В ней погибли девять тысяч морпехов.

Дерево, по словам Макрона, должно было служить напоминанием о глубоких связях Франции и США.

В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.

Ранее, в ходе встречи с французским коллегой, Трамп рассказал об особых близких отношениях с ним. «Большая честь принимать вас тут... Я даже помогу вам убрать тут чуть-чуть у вас перхоть», — заявил американский президент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!