Военные США собрались использовать на учениях российские вертолеты

Корпус морской пехоты США собирается использовать на военных учениях российские вертолеты — либо боевой Ми-24, либо транспортный Ми-17. Машины должны послужить в качестве потенциальных противников, сообщает ведомственное издание Marine Corps Times.

«Ударный вертолет, благодаря своим размерам, функциям, огневой мощи и возможностям маневрирования и защиты, представляет собой уникальную угрозу, создающую реалистичную, несходную и надежную противоборствующую силу», — отмечается в заявлении корпуса.

Пилоты вертолетов будут изображать нанесение ударов по воздушным и наземным целям, а также имитировать разведку. Каждая машина отлетает не более 40 часов, поясняет издание.

Вертолет Ми-24 («Крокодил») начал производиться в 1971 году. У него множество модификаций, и он экспортировался во многие страны мира. Машина участвовала в операциях в Афганистане, Чечне и Сирии. Это один из самых распространенных ударных вертолетов в мире. Ми-17 — модификация Ми-8. Летательный аппарат приняли на вооружение в 2009 году. Его поставили более чем в 100 стран мира.

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