США открестились от последней ракетной атаки по Сирии

США не обстреливали Сирию в ночь на 30 апреля. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

«Мы не наносили никаких ударов по Сирии этой ночью», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо были атакованы с помощью ракет. По предварительным данным, пострадали склады с боеприпасами.

Кто нанес удар, официально не заявляли, однако Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, передал, что нападение совершили ВВС Израиля.

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