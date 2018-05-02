Немецкие истребители сочли непригодными к военным операциям

Большая часть истребителей Eurofighter, состоящих на вооружении Германии, оказалась непригодной для военных операций. По словам источников издания Der Spiegel, специалистов беспокоят возможные проблемы с контейнерами на крыльях. В них находится система охлаждения и сенсорные датчики.

Техники опасаются, что при большой нагрузке жидкость может вытечь и нарушить работу датчиков. Это приведет к тому, что самолет не сможет обнаружить противников в воздухе, сообщает СМИ.

По мнению журналистов, ВВС Германии не смогут выполнить задачи НАТО в чрезвычайной ситуации из-за технических проблем. Издание отмечает, что сейчас к потенциальной миссии готовы лишь десять самолетов, хотя в альянсе зарегистрированы 82 Eurofighter.

В материале Der Spiegel также говорится о недостаточном количестве ракет: в случае воздушного боя Германия сможет оснастить лишь четыре истребителя.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Состоит на вооружении ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.

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