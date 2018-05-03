Абрамович предстал перед швейцарским судом

Российский бизнесмен Роман Абрамович предстал перед судом в Швейцарии по делу о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сообщает AP.

По информации агентства, сумма долга возросла до 46 миллионов долларов из-за процентов и издержек. Изначально банк требовал взыскать с Абрамовича 17,5 миллионов долларов.

ЕБРР подал иск против компании Runicom SA, директорами которой, как считает банк, были Роман Абрамович и Евгений Швидлер, в начале 2015 года. Сумма иска включает в себя кредит, который банк выдал компании, и пени. По словам представителей Runicom, задолженность была погашена еще в 1998 году.

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