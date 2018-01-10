Абрамович потратил миллион фунтов на просмотр матчей собственного клуба

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович в сезоне-2016/17 потратил на просмотр матчей клуба из VIP-ложи домашнего стадиона синих «Стэмфорд Бридж» миллион фунтов стерлингов (порядка 1,4 миллиона долларов). Об этом сообщает Rambler News Service.

«Доходы клуба от контролирующей стороны, господина Абрамовича, связаны с продажей корпоративных пакетов гостеприимства. Эти продажи сделаны по рыночной цене, наравне с остальными пакетами гостеприимства», — гласит выдержка из финансового отчета лондонцев.

По итогам прошлого сезона чистая прибыль клуба составила 15,26 миллиона фунтов стерлингов (20,6 миллиона долларов), убытки — 95,4 миллиона долларов. При этом по ходу сезона-2016/17 «Челси» заплатил 90,5 миллиона долларов за смену экипировщика. Синие сменили adidas на Nike.

Выручка «Челси» по сравнению с предыдущим сезоном возросла на 10 процентов и составила 488,2 миллиона долларов. В сезоне-2016/17 лондонцы выиграли Английскую премьер-лигу и дошли до финала Кубка лиги, где проиграли «Арсеналу».

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году, выкупив клуб у британского бизнесмена Кена Бейтса.

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