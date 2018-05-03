При взрыве в Лондоне пострадали около 30 человек

На севере Лондона произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек. Об этом сообщает газета Daily Express.

Взрыв произошел в районе Стэмфод Хилл, где отмечали еврейский праздник Лаг ба-Омер.

Причины случившегося пока не установлены. По одной из версий, взрыв мог произойти из-за попавшего в костер мобильного телефона. Не исключаются и предположения о том, что кто-то намерено плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в огонь.

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