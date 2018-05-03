Девочка из бедной семьи соорудила картонный компьютер для просмотра видео о псах

Пользователь Reddit Юби Маркано (Yubi Marcano) опубликовала снимок компьютера, который самостоятельно сделала ее маленькая дочь. Картонный лэптоп с нарисованной на нем страницей YouTube умилил посетителей международного имиджборда.

Фотография изображает картонку, сложенную пополам, на одной стороне которой нарисована клавиатура, а на другой — экран с несколькими превью видеороликов с участием домашних животных. Ребенок уделил внимание деталям: в нарисованном окне поискового запроса написано слово «собаки». «Моя дочь попросила у меня компьютер, чтобы смотреть видео с собаками на YouTube. Я сказала ей, что у меня нет денег на его покупку, поэтому она решила проблему своим собственным путем», — подписала снимок Маркано.

Изобретение девочки привело в восторг пользователей сети и заставило их вспомнить детство. Многие заметили, что сами делали подобные «гаджеты», когда были маленькими. «У меня были разные "компьютеры" для разных видов игр, которые я рисовал на бумаге, ха-ха. Сумасшедшее воображение!» — прокомментировал один из юзеров. Другой добавил, что скучает по временам, когда не нужно было отдавать 900 долларов за устройство, которое хочешь заполучить.

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Один из пользователей назвал это изобретение «самым невзламываемым ноутбуком в мире», однако у него тут же появился оппонент, который сообщил, что компания Cardboard Analytica смогла бы это сделать (таким образом он шутливо обыграл скандал со сливом данным пользователей Facebook аффилированной компанией Cambridge Analytica).

Некоторые были настолько тронуты поступком девочки, что предложили Маркано материальную помощь: ряд пользователей пообещали подарить ребенку смартфон или планшет.

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