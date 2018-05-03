Жена главы Татарстана заработала в 18 раз больше мужа

Гульсина Минниханова, супруга президента Татарстана Рустама Минниханова, заработала в 2017 году в 18 раз больше, чем ее муж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства республики Лилию Галимову.

Доход Гульсины Миннихановой составил 137,4 миллиона рублей, а главы республики — 7,77 миллиона рублей.

Материалы по теме Откройте рты Россияне боятся говорить о своей зарплате. Это очень плохо

В 2016 году доходы Миннихановой превысили доходы Рустама Минниханова в 313 раз, они составили 2,35 миллиарда рублей (около 40 миллионов долларов). Большую их часть Минниханова получила от продажи доли в компании «Лучано» (спа-комплекс, отель, ресторан в Казани) за 2,2 миллиарда рублей.

При этом она сохранила за собой контроль в компании. Глава республики получил в 2016 году 7,5 миллиона рублей доходов.

Гульсина Минниханова занимает верхнюю строчку рейтинга самых состоятельных жен госслужащих и депутатов России за 2016 год, составленного журналом Forbes. Все супруги госслужащих и депутатов, попавшие в топ-10 журнала, согласно представленным декларациям, зарабатывают в разы больше, чем их мужья.

В апреле российское руководство и правительство страны отчитались о доходах. Самым богатым чиновником оказался вице-премьер Александр Хлопонин, чей доход по итогам 2017 года оценивался почти в три миллиарда рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!