Создатель Call of Duty потерял миллиарды из-за одной цифры

Агентство Dow Jones Newswires обрушило акции американского разработчика видеоигр Activision Blizzard Inc., опубликовав финансовый отчет раньше установленного времени и допустив в нем ошибку. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как поясняет издание, компания, чья капитализация оценивается выше 50 миллиардов долларов, за первый квартал получила рекордную выручку 1,97 миллиарда, что на 14 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Однако агентство опубликовало первый отчет с ошибкой — в документе доход компании был занижен до 1,7 миллиарда долларов.

После публикации акции Blizzard упали на шесть процентов, хотя информацию быстро исправили. Стоимость акций частично скорректировалась после обнародования корректных данных. К закрытию торгов падение стоимости акций фиксировалось на уровне 2,3 процента.

«Мы сожалеем о нашей ошибке, а также о непреднамеренном срыве эмбарго [на публикацию отчетности]. Мы исправились и теперь изучаем наши методы работы», — говорится в заявлении Dow Jones Newswires.

Американская компания Activision Blizzard Inc. создала игры Call of Duty, Destiny, Diablo, Overwatch и StarCraft.

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