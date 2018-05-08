В Лиссабоне умер посол России в Португалии

В Лиссабоне умер Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы», —отмечается в сообщении.

Дипломат скончался на 67-м году жизни. На дипломатической службе он находился с 1973 года.

Белоус возглавлял посольство в Португалии с 2013 года. До этого он был директором Первого Европейского департамента МИД России, с 1998 по 2001 год он был постоянным представителем Российской Федерации при ОБСЕ.

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