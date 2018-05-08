Ставшая черной белая модель захотела увеличить нос

Немецкая модель Мартина Биг, которая родилась белокожей блондинкой, но решила стать чернокожей с помощью тонирующих инъекций, объявила о своем желании увеличить нос и губы для еще большего сходства с африканскими женщинами. Об этом сообщает Daily Mail.

«Как видите, мой нос не совсем сочетается с моим африканским видом. Поэтому я думаю, что мне необходимо увеличение губ и носа, чтобы они были похожи на натуральные. Но и другие части тела тоже можно поменять», — сказала 29-летняя Биг.

Ранее, в марте, женщина заявила, что ее тело само собой трансформируется в тело африканки. «Я пошла в парикмахерскую, чтобы снять накладные волосы. После процедуры я заметила, что мои собственные волосы потемнели, изменили структуру и стали похожи на африканские», — рассказала женщина.

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В апреле Биг поехала в Кению и крестилась с традиционным именем народа суахили. «Одна из моих кенийских подруг рассказала местному пастору про мое превращение в чернокожую женщину и о том, как сильно я хочу быть африканкой», — рассказала Биг. Тогда пастор пригласил немку в церковь в городе Ньери, где она приняла баптизм и покрестилась с именем Малайка Кубва, что означает «большой ангел».

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