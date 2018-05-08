Роскомнадзор разглядел угрозу для детей в праздновании Дня Победы

Редакция издания «Город на Бире» пожаловалась на предупреждение местного Роскомнадзора, который усмотрел опасность для детей в плане мероприятий ко Дню Победы. Об этом говорится на сайте издания.

В обращении главного редактора «Города на Бире» Олега Котова говорится, что в редакцию поступило уведомление о нарушении. Представители надзорного органа предъявили претензии к публикации плана общегородских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Роскомнадзоре уточнили, что данный материал должен содержать знак информационной продукции (0+, 6+, 12+, 16+ или 18+).

«При этом, насколько нам известно, ни к правительству ЕАО, ни к мэрии Биробиджана, которые этот план составили и распространили, ни к другим интернет-СМИ, которые разместили этот план на своих страницах, у Роскомнадзора вопросов не возникло», — рассказал Котов.

Журналисты удалили публикацию, направив читателей на сайты правительства Еврейской автономной области и мэрии Биробиджана. «Только будьте осторожны — там возрастной ценз тоже не стоит», — предупредил главный редактор.

«Город на Бире» — издание, освещающее жизнь города Биробиджан (Еврейская автономная область).

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