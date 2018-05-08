Путин объявил борьбу с доминированием доллара

Президент России Владимир Путин считает необходимым «отвязать» российскую экономику от доллара. По его словам, это принцип экономического суверенитета, передает РИА Новости.

«Мы вели себя наивно раньше, а теперь мы видим, что правила ВТО [Всемирной торговой организации] сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые, чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества», — заявил президент в ходе пленарного заседания Госдумы.

По словам Путина, нефть торгуется на бирже в долларах, и России необходимо освободить себя от этого бремени, поскольку монополия доллара ненадежна и опасна. Альтернативу американской валюте президент не предложил.

7 мая глава государства подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документ определил основные ориентиры развития страны на несколько лет, в первую очередь в социально-экономической сфере.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!