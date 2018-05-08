Музейщики прочитали лекцию в мурманском СИЗО о «Войне в Заполярье»

Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея провел занятие на тему «Война в Заполярье» с заключенными городского следственного изолятора, передает b-port.com.

Краевед рассказал осужденным и подследственным о боевых операциях на Кольском полуострове во времена Великой Отечественной войны, а затем ответил на их вопросы.

Как оказалось, музейщики сотрудничают с региональным управлением ФСИН уже более восьми лет.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Мурманске установят памятник оленно-транспортным батальонам в Заполярье. Скульптурная композиция, выполненная в бронзе, будет изображать оленей, запряженных в сани с боеприпасами и двух оленеводов. Памятник появится около здания администрации в Первомайском округе города.

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