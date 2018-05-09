Пентагон разглядел в России стремление перекроить международные границы

Россия стремится перекроить международные границы и использует для этого силовые, экономические и дипломатические методы. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Меттис в ходе встречи с министрами обороны Финляндии и Швеции. Стенограмма его выступления опубликована на официальном сайте ведомства.

По его словам, дестабилизирующее поведение России напоминает о том, что уважение к закону и территориальной целостности стран должно быть защищено. Джеймс также попросил не забывать о Советско-финской войне 1939-1940 годов, русско-шведских войнах, событиях в Грузии и на Украине. Он отметил, что у США, Швеции и Финляндии схожие взгляды на проблемы в регионе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными, что стало основанием для введения санкций. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

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