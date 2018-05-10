Танец у шеста помог певице оправиться от операции на матке

Британская певица Талия Дебретт Барнетт, более известная как FKA twigs, выложила видеозапись, на которой танцует у шеста в нижнем белье. Ролик опубликован в Instagram исполнительницы.

В подписи к посту она рассказала о том, что недавно перенесла операцию на матке. По ее словам, хирурги удалили фиброзную опухоль «размером в два яблока, три киви и две клубники». Артистка назвала это «фруктовым салатом из боли».

Барнетт добавила, что она перестала быть уверенной в себе как в женщине. «Но сегодня, когда я была в хореографической студии, я снова почувствовала себя сильной впервые за долгое время, и это было волшебно». Певица отметила, что благодаря танцу у шеста попрощалась с болью.

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