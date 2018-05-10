Полиция полгода изучала лайк чиновника под порно и ничего не нашла

Австралийская федеральная полиция закончила расследование неподобающего поведения министра здравоохранения и спорта Грега Ханта (Greg Hunt) в социальной сети Twitter. Как сообщает портал BuzzFeed, полгода назад с аккаунта чиновника был поставлен лайк к твиту с порно.

Пресс-служба федерального органа полиции Австралийского Союза сообщила о завершении расследования и уточнила, что никаких обвинений по делу выдвинуто не было. «Расследование доказало отсутствие состава преступления, австралийская федеральная полиция считает вопрос закрытым», — заявил спикер. От дальнейших комментариев по этому делу представители ведомства отказались.

Инцидент произошел в декабре 2017 года: в категории «понравившихся» твитов в аккаунте Ханта появился пост, опубликованный от имени одного из порноаккаунтов. Скриншоты опубликовала в своем аккаунте журналистка BuzzFeed Элис Воркман (Alice Workman). «Еще один лайк от министра. На этот раз министр здравоохранения Грег Хант», — прокомментировала она.

В январе Хант обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать этот инцидент. Тогда его пресс-секретарь сообщила, что дело было передано в федеральную полицию, так как «это явно был взлом». Как позднее стало известно порталу BuzzFeed, делу была присвоена одна из наивысших категорий важности, расследованием занимались сразу несколько сотрудников ведомства.

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