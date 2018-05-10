В космосе нашли новую разновидность загадочных объектов

Группа астрономов под руководством Олега Кочухова из Уппсальского университета (Швеция) сообщила об открытии первой в своем роде магнитной звезды раннего типа в затменно-двойной системе. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

До сих пор считалось, что магнитные звезды раннего типа не могут находиться в двойных системах, поскольку их магнитное поле должно препятствовать фрагментации протозвездного облака и образованию нескольких вращающихся друг вокруг друга объектов.

Астрономы наблюдали двойную систему HD 66051, чьи фотометрические характеристики указывали на наличие слабого магнитного поля у одного из компонентов — HD 66051 A. Результаты исследования показали, что это была химически пекулярная звезда (CP-звезда) В-класса, которая отличается от звезд того же спектрального класса некоторыми особенностями, включая аномалии в химическом составе и магнитным полем.

HD 66051 A почти в 2,8 раза больше Солнца и в 3,2 раза массивнее его, а его сосед — HD 66051 B — в 1,39 раза больше и 1,75 раза массивнее. Орбитальный период системы составляет 4,75 дня.

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