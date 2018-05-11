Губернатор Подмосковья заявил о недопустимости образования свалок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал главу городского округа Орехово-Зуево Геннадия Панина следить за своевременным вывозом мусора в связи с наступление дачного сезона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 11 мая.

Панин отчитался перед главой региона о ходе строительства дорог, благоустройстве, реконструкции парковой зоны в муниципалитете.

«Обращаю ваше внимание, что сейчас начинается летний сезон, большое количество дачников, а значит, большое количество генерации мусора, обратите внимание на своевременный вывоз мусора, недопустимость несанкционированных свалок», — сказал Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что Московская область первой в России введет новый экологический стандарт по переработке мусора: в регионе построят комплексы по переработке отходов, которые позволят на 50 процентов сократить количество захораниваемых отходов и при этом исключить раз и навсегда возможность образования неприятных запахов.

24 апреля делегация Мособласти познакомилась в Швейцарии с местной системой переработки мусора, в частности, с предприятием по преобразованию отходов в энергию. Используемая на заводе технология не позволяет наносить вреда окружающей среде, кроме того, завод не производит никакого шума.