Индийцы в скафандрах из фольги попытались продать «притягивающий рис суперметалл»

В Индии арестовали двух мужчин за попытку продать местному бизнесмену металл, который якобы может генерировать энергию из молний. Об этом сообщает New York Post.

Отец и сын — 56-летний Вирендер Мохан Брар и 30-летний Нитин Мохан Брар — были задержаны после переговоров с жертвой Нарендером Сайни (Narender Saini). Злоумышленники в «скафандрах» из фольги убеждали мужчину, что их товар — особый металл, который преобразовывает молнии в электричество и может притягивать к себе рис. Они просили Сайни вложить в их изобретение 14,3 миллиона рупий (около 213 тысяч долларов) и утверждали, что после успешных тестов он сможет продать материал американскому НАСА за 5 миллиардов долларов.

О мошенниках в полицию заявил сам Сайни. По его словам, мужчины также хотели взять с него деньги за «противорадиационные скафандры», которые якобы были нужны для тестов.

Как стало известно, на самом деле мужчины покрывали медные пластины и изделия жидким магнитом. Затем они наполняли вареный рис небольшим количеством железа, чтобы он притягивался к их «суперметаллу».

Во время ареста у Браров изъяли медные детали, «противорадиационные костюмы и наклейки», ноутбук, принтер, поддельные документы и машину Audi. Во время предъявления обвинений отца и сына заставили надеть самодельные суперскафандры.

Как сообщается, Сайни был не единственной жертвой Браров. Они предлагали товар еще как минимум 30 людям. Какое наказание может их ожидать, не уточняется.

Ранее пару также арестовывали за продажу редких видов змей, которые, по утверждениям мошенников, имели целебные свойства.

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