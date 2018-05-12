Китайский Су-35 прилетел в Россию

В новосибирском аэропорту Толмачево сфотографировали истребитель Су-35 ВВС Китая. Снимок, сделанный 11 мая, опубликован в сообществе местных споттеров во «ВКонтакте».

Военный блог bmpd предполагает, что данный самолет с бортовым номером 61271 совершает перелет из Китая в подмосковный Жуковский на аэродром Летно-исследовательского института имени М.М. Громова. «Возможно, для использования в программе подготовки там китайского летного состава на самолеты Су-35», — пишут авторы.

Отмечается, что из Новосибирска истребитель вылетит далее по маршруту 14 мая.

Американское издание The National Interest в мае назвало Су-35 мощнейшим истребителем, который имеется в распоряжении ВВС Китая. По мнению сотрудников портала, самолет российского производства может превосходить даже китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20.

Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин). Также эти истребители в версии Су-35СК были проданы в Китай (24 самолета, к настоящему времени 14 самолетов переданы, поставки остальных запланированы на 2018 год).

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