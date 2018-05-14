Убийцу российского дипломата отправили на казнь

В Ираке приговорили к смертной казни через повешение боевика, обвинявшегося в убийстве российского дипломата в 2006 году. Об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на сообщение представителя Уголовного суда.

Как отмечается в документе, подозреваемый признался в похищении четверых иностранцев в составе группы вооруженных людей. Затем двое из них были застрелены, двух других зарезали.

«Террорист был вовлечен в убийство одного из российских дипломатов, а затем вместе с членами вооруженной группы он сбросил тела в реку Тигр», — указал представитель суда. Также отмечается, что мужчина был приговорен в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

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В 2010 году сообщалось, что суд в Багдаде также приговорил к смертной казни еще одного из нападавших. До этого появлялась информация о ликвидации еще одного причастного к преступлениям и высшей мере для другого.

Боевики напали на бронированный автомобиль посольства России в Багдаде 3 июня 2006 года. При атаке погиб сотрудник дипмиссии Виталий Титов, еще четверых — Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова, Олега Федосеева и третьего секретаря Федора Зайцева — захватили, пересадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

19 июня того же года стало известно об ультиматуме боевиков: они требовали за 48 часов вывести из Чечни федеральные войска. По истечении срока в сети появилась видеозапись казни дипломатов. Спустя несколько дней российский МИД официально подтвердил, что захваченные в заложники сотрудники посольства мертвы.

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