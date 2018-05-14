Австралиец выиграл в лотерею два раза за неделю с божественной помощью

Австралиец из фешенебельного пригорода Сиднея Бонди сумел сорвать куш в лотерею дважды за неделю. Однако, как сообщает издание Pedestrian, у него все еще не хватает денег, чтобы купить дом.

Пожелавший остаться неизвестным 40-летний счастливчик выиграл сначала около одного миллиона австралийских долларов, а спустя пару дней еще примерно 1,4 миллиона. В итоге его куш составил 2,48 миллиона австралийских долларов (около 115,3 миллиона рублей). Мужчина эмоционально отреагировал на выигрыш, но признался, что не может дать никаких советов игрокам в лотерею, так как считает, что ему «помог Бог».

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Свой выигрыш мужчина собирается «потратить мудро», однако уже использовал часть денег на «роскошную новую машину». На оставшиеся средства он планирует отправиться в отпуск на Гавайи и купить себе недвижимость в родном Бонди. Однако журналисты издания отметили, что даже на весь выигрыш он смог бы купить только «коробку от холодильника под мостом» из-за высоких цен на недвижимость в этом районе.

5 мая сообщалось о жителе Канады, выигравшем в лотерею два миллиона канадских долларов в свой день рождения. В тот же день он вышел на пенсию и отпраздновал все три события походом в китайский ресторан с семьей и друзьями.

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