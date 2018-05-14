Военный вытащил пятилетнюю девочку из-под колес поезда

metro.co.uk

Житель Индии Сачин Пол (Sachin Pol) спас маленькую девочку, которую едва не затащило под поезд в Мумбае. На видеозапись инцидента обратило внимание издание Metro.

На ролике в отправляющийся вагон пытается зайти индианка, которая держит за руку пятилетнюю дочь. Сама женщина успевает запрыгнуть в поезд, а ее ребенок выпускает ее руку и проваливается в промежуток между платформой и отъезжающим составом. Его успевает спасти вскочивший со скамейки индиец в военной форме.

Сообщается, что спасенная девочка и Пол отделались ушибами и ссадинами и получили первую помощь в медицинском кабинете при вокзале.

Отец девочки Мохаммед объяснил, что его жена впервые оказалась в Мумбае и поэтому не знает, «насколько быстро разгоняются поезда». Он добавил, что будет вечно благодарен спасителю дочери.

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