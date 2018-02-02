Индиец прыгнул под поезд и выжил

Видео: nypost.com

Сотрудник железнодорожной станции на западе Индии прыгнул под поезд на глазах изумленных пассажиров и выжил. На видео с инцидентом обратило внимание издание Local Press Co.

Мужчина спустился и лег на пути прямо перед подъезжающим на станцию Керла поездом. После того, как он проехал, индиец спокойно поднялся и вернулся на платформу.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, в четыре часа дня. Пассажиры на платформе сперва подумали, что мужчина захотел покончить с собой, и закричали, но не могли ничего сделать, потому что поезд был уже слишком близко.

Позже мужчина был идентифицирован как 42-летний Вишвас Бансоде (Vishwas Bansode). В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому со станции его забирал племянник. Пока неизвестно, будут ли в отношении него предприняты какие-то меры.

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