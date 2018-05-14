Бразильский вратарь увлекся смартфоном во время матча

Вратарь бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Адербар Сантос воспользовался смартфоном прямо во время матча 5-го тура чемпионата Бразилии против «Паранаэнсе». Видео размещено в Twitter-аккаунте пользователя Benjamin Back.

Встреча состоялась 13 мая. На ролике можно заметить, как Сантос взял в руки телефон и провел с аппаратом несколько манипуляций. После этого бразилец вынес смартфон за пределы поля.

«Атлетико Паранаэнсе» уступил «Паранаэнсе» со счетом 1:2. У хозяев отличился Пабло Тейшера. В ворота Сантоса голы забивали Бремер и Роджер Гуедес.

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