Вратарь обиделся на праздновавшего гол в стиле робота игрока и был удален

Goal / Twitter

Вратарь французского футбольного клуба «Кан» Реми Веркутр в матче 20-го тура «Лиги 1» против команды «Лилль» разозлися на праздновавшего забитый гол нападающего соперника Николаса Пепе. Видео появилось в Twitter-аккаунте Goal.

Пепе открыл счет на 43-й минуте и, радуясь за вышедшую вперед команду, исполнил танец робота. Веркут остался недоволен происходящим, растолкал соперников и обратился к судье встречи Йохану Амелю. Голкипер посчитал, что футболисты «Лилля» танцами провоцируют болельщиков «Кана».

Арбитр жестко отреагировал на поведение Веркутра и показал ему красную карточку.

«Лилль» в гостях обыграл «Кан» со счетом 1:0.

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