Модель спародировала Серену Уильямс и лишилась работы

Австралийская модель Софи Эпплгарт участвовала в тематической вечеринке, посвященной спортивным звездам, и выбрала для себя костюм теннисистки Серены Уильямс, чем вызвала недовольство общественности. Об этом сообщает австралийский канал SBS.

Девушка загримировалась под Серену Уильямс, а ее подруги — под Винус Уильямс и баскетболиста Кобе Брайанта.

Фотографии подруг вызвали недовольство у пользователей социальных сетей. Девушек обвинили в расизме, после чего снимки были удалены, а их аккаунты закрыты. Агентство Chic Management, представлявшее Эпплгарт, убрало профиль модели с сайта.

18 декабря нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна осудили за костюм темнокожей звезды Национальной баскетбольной ассоциации. В комментариях пользователи назвали его расистом и призвали удалить изображение.

Грим «блэкфэйс» применяют люди со светлым цветом кожи, чтобы изобразить темнокожего человека. В настоящее время он считается выражением неуважения к темнокожим людям.

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