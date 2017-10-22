Бразильский футболист обиделся на брошенное украинкой «черная обезьяна»

Бразильский нападающий футбольного клуба «Заря» Паулиньо раскритиковал расизм и пьянство на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию R7.

«Украина — очень холодная страна, люди здесь много пьют. Вполне обычно видеть на улице пьяных людей каждый день», — заявил футболист.

По мнению Паульньо, на Украине повсеместен расизм: «Обычно люди смотрят на тебя по-другому, когда ты идешь по улице или ешь в ресторане».

Бразилец также рассказал, что однажды, когда он гулял с женой, женщина на улице назвала его «черной обезьяной». «Я уже знал язык и понял, что она сказала. Впоследствии оказалось, что она живет в одном с нами доме», — отметил форвард.

На данный момент Паулиньо не играет за «Зарю» из-за разногласий с руководством клуба. Контракт нападающего с командой рассчитан до января 2018 года.

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