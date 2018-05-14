«Газпром» обделит Россию

Правительство разрешило «Газпрому» сохранить выплату дивидендов на уровне 2016 года — 26 процентов чистой прибыли или 190 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 14 мая, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Газпром» объясняет невозможность выплачивать 50 процентов от прибыли такими масштабными проектами, как «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Для их реализации компании потребуется рекордная инвестпрограмма: 1,27 триллиона рублей в нынешнем году и 1,4 триллиона рублей в 2019 году. Для выполнения программы концерн планирует привлечь рекордные 417 миллиарда рублей на внешних рынках, отмечают собеседники газеты.

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По словам другого источника, принято политическое решение поддержать компанию. Причину он не назвал и отметил, что правительство может снова увеличить НДПИ для «Газпрома», как это было сделано в прошлом году, чтобы не допустить разбалансировки бюджета.

Совет директоров концерна рассмотрит вопрос дивидендов 16 мая.

Минфин настаивает на том, чтобы госкомпании отдавали в бюджет 50 процентов прибыли. В марте замглавы ведомства Алексей Моисеев заявлял, что в бюджете на 2018 год заложены поступления от госкомпаний на уровне 380 миллиардов рублей. ​Дивиденды «Газпрома» за 2017 год предполагались на уровне 14,32 рубля на акцию.

По итогам 2016 года «Газпром» выплатил 190,3 миллиарда рублей — около 20 процентов от чистой прибыли компании по МСФО. «Газпром» пока не отчитывался по международным стандартам за 2017 год.

В 2017 году чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам составила 100,3 миллиарда рублей, что в четыре раза меньше, чем годом ранее — 411,4 миллиарда рублей. Это минимальная прибыль компании за последние 15 лет, отмечает «Интерфакс».

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