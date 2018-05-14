«Газпром» обделит Россию

Правительство разрешило «Газпрому» сохранить выплату дивидендов на уровне 2016 года — 26 процентов чистой прибыли или 190 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 14 мая, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Газпром» объясняет невозможность выплачивать 50 процентов от прибыли такими масштабными проектами, как «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Для их реализации компании потребуется рекордная инвестпрограмма: 1,27 триллиона рублей в нынешнем году и 1,4 триллиона рублей в 2019 году. Для выполнения программы концерн планирует привлечь рекордные 417 миллиарда рублей на внешних рынках, отмечают собеседники газеты.
По словам другого источника, принято политическое решение поддержать компанию. Причину он не назвал и отметил, что правительство может снова увеличить НДПИ для «Газпрома», как это было сделано в прошлом году, чтобы не допустить разбалансировки бюджета.
Совет директоров концерна рассмотрит вопрос дивидендов 16 мая.
Минфин настаивает на том, чтобы госкомпании отдавали в бюджет 50 процентов прибыли. В марте замглавы ведомства Алексей Моисеев заявлял, что в бюджете на 2018 год заложены поступления от госкомпаний на уровне 380 миллиардов рублей. Дивиденды «Газпрома» за 2017 год предполагались на уровне 14,32 рубля на акцию.
По итогам 2016 года «Газпром» выплатил 190,3 миллиарда рублей — около 20 процентов от чистой прибыли компании по МСФО. «Газпром» пока не отчитывался по международным стандартам за 2017 год.
В 2017 году чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам составила 100,3 миллиарда рублей, что в четыре раза меньше, чем годом ранее — 411,4 миллиарда рублей. Это минимальная прибыль компании за последние 15 лет, отмечает «Интерфакс».