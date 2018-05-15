Футболисты побрили президента клуба в прямом эфире

Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки побрили президента клуба Илью Геркуса в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале. Запись опубликована на странице передачи в YouTube.

«Локомотив» в 2018 году впервые за 14 лет стал чемпионом России, и игроки не преминули шансом поиздеваться над руководством. На выбор им были предложены топоры, сабли, опасная бритва, но в итоге выбор пал на обычные триммеры, и через несколько секунд Геркус лишился бороды и усов.

В октябре 2017 года вратарь мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас в раздевалке налысо обрил главного тренера национальной команды Оскара Рамиреса в честь выхода на чемпионат мира 2018 года.

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